ضبط (3) تعديات على أراضٍ حكومية بالمدينة

شارك عبر واتساب

ضبطت بلدية الصويدرة التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة 3 تعديات على أراض حكومية، بالبناء عليها دون وجود مستمسك شرعي أو نظامي.

وأفاد رئيس البلدية ثامر الفاضل، أنه تم ضبط التعدي الأول بمنطقة الحار الرابط بين طريق المدينة – الرياض السريع

والطريق القديم، وهو عبارة عن شاحنة تقوم بتنزيل “طوب” في الموقع

وهروب العمالة عند وصول المراقبين ، وقال “أما الاعتداء الثاني والثالث فقد تم ضبط جرف ترابي يقدر بمساحة 6000م2”.

وأكد الفاضل، أنه تم على الفور حجز الشاحنات المخالفة في حجز صيانة البلدية

وإشعار شرطة الصويدرة لإحضار أصحاب تلك الشاحنات المخالفة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين

وقطع بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في الحد من الاعتداء

على الأراضي الحكومية دون تأخر أو تهاون

ودعا المواطنين والمقيمين إلى سرعة البلاغ عن مثل هذه المخالفات وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940).