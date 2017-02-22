النفط يستقر قرب أعلى مستوياته في 7 أسابيع

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صمدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، بعد تلميح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتفاؤلها بشأن اتفاق مع بقية المنتجين لخفض الإنتاج يهدف للتخلص من التخمة التي تكبل الأسواق منذ عام 2014.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة تسليم أبريل وهو شهر أقرب استحقاق

بحلول الساعة (07:40 بتوقيت جرينتش) 17 سنتاً توازي 0.3 بالمئة إلى 54.50 دولار للبرميل.

وانتهى عقد مارس بزيادة 1.2 بالمئة بعدما وصل أعلى مستوى منذ الثالث من يناير.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا أيضا توازي 0.3 بالمئة إلى 56.83 دولار للبرميل

بعدما لامس أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير عند 57.31 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الإنتاج الأمريكي دفع مخزونات الخام والوقود إلى مستويات مرتفعة قياسية

في ظل تعثر نمو الطلب على وقود السيارات.

وحد هذا من مكاسب الأسعار التي صعدت بعد اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج.