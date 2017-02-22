الشرطة تحرر رهينات احتجزهم مسلح داخل منزلهم بالرياض

شارك عبر واتساب

تمكنت شرطة العاصمة الرياض من تنفيذ عملية اقتحام ناجحة لأحد المباني السكنية غرب العاصمة الرياض وتحرير امرأة سعودية و ابنتها وعاملة منزلية كانوا محتجزين بداخله والسيطرة على محتجزهم (سعودي الجنسية/في العقد الرابع من العمر) وبحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.

وكان مركز شرطة العريجا قد تلقى نداءات استغاثة من مواطنة تفيد عن قيام طليقها باحتجازها وابنتها وعاملتها المنزلية داخل المنزل وإطلاق النار عليهم بقصد تهديدهم بسلاح من نوع رشاش ومسدس.

وقامت شرطة المنطقة بدراسة الموقف و تحليل كافة المعلومات وتشكيل قوة أمنية بإسناد من قوة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني للتعامل مع البلاغ بما يقتضيه الموقف مع الحرص على سلامة المحتجزين وعدم تعرضهم لأي أذى، وبالانتقال للموقع شوهد الجاني أمام البوابة الرئيسية حيث بادرت القوة المكلفة بالتعامل مع البلاغ بإطلاق النار والتحصن داخل المبنى ، ثم مباشرة خططها الميدانية لتحرير المحتجزين من خلال إحداث فتحه في جدار المبنى بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في المنطقة، كما قامت بعملية إنزال على سطح المبنى واقتحامه و مباغتة الجاني والسيطرة عليه وضبطه بعد قيامه بإطلاق النار باتجاه فريق المداهمة حال مشاهدته لهم (دون وقوع أي إصابات )

وعثر بحوزته على سلاح من نوع رشاش ومسدس ومخزنين وعدد من الذخيرة الحية وقد تم ضبط المتهم وإيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز الأسلحة والذخيرة المضبوطة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.