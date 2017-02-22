118 مشروعا إغاثيا وإنسانيا بـ أكثر من 576 مليون دولار لدعم اليمن

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يسابق العمل الإنساني عمل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وذلك وفق خطط مختلفة تتصدرها برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يعد أحد أذرع عملية إعادة الأمل، من خلال تنفيذ 118 برامج متعددة الأهداف، تجاوزت تكاليفها 576 مليون دولار.

وتميزت برامج المركز بتركيزها على العمل النوعي، حيث خصصت برامج للأمن الغذائي والإيوائي، وإدارة تنسيق المخيمات التي أقيمت في الداخل اليمني وجيبوتي، وبرامج أخرى للتعليم والحماية والتعافي المبكر، وثالثة للصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى برامج للخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والاتصالات في حالات الطوارئ، وبرامج أخرى لدعم المستشفيات بالأدوية، والمستلزمات الطبية.

وخصص المركز للمشروعات في مجالات الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة تنسيق المخيمات 43 مشروعا، غطت جميع محافظات اليمن، استفاد منها 19,582,835 مستفيدا، بمبلغ 236,179,982 دولارا، وبلغ عدد الشركاء 24 شريكا.

أما في مجال التعليم والحماية والتعافي المبكر، فقد بلغ عدد المشروعات التي نفذها المركز 15 مشروعا، استفاد منها 3,914,236 مستفيدا بمبلغ إجمالي 75,626,921 دولار، وبلغ عدد الشركاء 12 شريكًا، بينما بلغت المشروعات المنفذة في الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي المنفذة باليمن 51 مشروعا بمبلغ إجمالي 208.135.569 دولارا، استفاد منها 24.518.275 مستفيدا، وبلغ عدد الشركاء41 شريكا.

وخصص المركز للخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والاتصالات في حالات الطوارئ 9 مشروعات استفاد منها 15,112 مستفيدا بمبلغ 56.310.970 دولار أمريكي وشارك فيها ثلاثة شركاء.

ودعم مركز الملك سلمان جهود برنامج الأغذية العالمي (الفاو)، في محافظة الحديدة باليمن، لمواجهة سوء التغذية بـ10 ملايين دولار، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في اليمن.

وسير المركز أخيرا قافلة برية إلى اليمن تتكون من 17 شاحنة محمَّلة بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، تتضمن 11 شاحنة محمَّلة بـ279 بندا من المستلزمات الطبية والمحاليل للمستشفى الجمهوري في عدن، و25 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمخازن الأدوية والإمداد الدوائي المركزية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في عدن، وست شاحنات متجهة إلى مستشفى هيئة مأرب العام، وتشمل 235 بندا من المستلزمات الطبية، كما استقبل مستشفى الجمهوري في عدن نهاية يناير الماضي، عدد 11 قاطرة محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية للمستشفى الجمهوري، قدمت من المملكة العربية السعودية كدفعة أولى من 58 شاحنة لعدد من المحافظات اليمنية.

في مجال علاج المصابين وقع المركز أخيرا، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، اتفاقية بين المركز والحكومة الشرعية اليمنية بنقل الحالات التي تستدعي العلاج خارج اليمن، حيث جاء التوجيه امتدادا لأعمال المركز، والمبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، للشعب اليمني الشقيق.

ويقوم المركز بالتنسيق مع قوات التحالف والمنظمات الدولية ووزارة الصحة والسكان اليمنية، واللجنة العليا للإغاثة، لضمان سرعة نقل وعلاج المصابين الذين تستدعي حالتهم ذلك، في المراكز الطبية المتخصصة، على حساب المركز في داخل المملكة وخارجها وفق التقارير الطبية من اللجان المختصة، كما يتابع المركز سرعة النقل والعلاج، بما يضمن أمن وسلامة المصابين. وقد نقل المركز أخيرا 16 مصابا يمنيا من تعز للعلاج بالسودان.