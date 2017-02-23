ضبط متقدم لوظيفة حاول رشوة موظف ليمكّن آخر من الاختبار مكانه

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ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، متقدماً حاول رشوة موظف في أحد مراكز الاختبارات التي تقدم اختبار الرخصة الطبية السعودية (SMLE)ليتمكن شخص آخر من تأدية الاختبار مكانه، حيث باشرت الهيئة تنفيذ لائحة الإجراءات الجزائية لمثل هذه المخالفة.

وشدد مدير عام الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان على إن الهيئة تقف بحزم ضد أي ممارسات

مخالفة مثل الغش أو انتحال الشخصيات أو غيرها من المخالفات

وقطع بأن لوائح الهيئة فيما يتعلق بالغش في الاختبارات جادة وصارمة إذ تصل إلى شطب المرشح واتخاذ إجراءات قانونية ضده

ونوه إلى أن العقوبات تتدرج حسب المخالفة؛ إذ تبدأ الإجراءات التأديبية بالحرمان من الاختبارات المستقبلية

لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو الحرمان النهائي.

وقال “الزهيان” أن مثل هذه الحالات لا يتم التساهل معها، حيث تشير لائحة الاختبارات في فصلها الثالث

إلى محظورات عدة تحدد للممارس الصحي ما يجب مراعاته والالتزام به قبل الاختبار وأثناءه وبعده

إلى جانب ما يترتب على مخالفة هذه التعليمات من تطبيق للإجراءات التأديبية التي وُضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام

نظراً إلى أن الممارسة الصحية لا تتعلق بالممارس وحده، وإنما تتصل بشكل مباشر بالمجتمع

وأضاف “أي تهاون في ذلك سينعكس سلباً على جودة الخدمة الصحية”.

وحذر من أن الهيئة تمتلك من الوسائل والقدرة والخبرة في ضبط كل من يحاول تجاوز الأنظمة بمحاولات الغش المختلفة

ودعا الممارسين الصحيين إلى التحلي بأخلاقيات الممارس الصحي

حيث تفترض الهيئة في الممارس الوعي والإدراك والاهتمام بتطوير ذاته لخدمة المجتمع.