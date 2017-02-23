القتل تعزيراً بحق باكستاني هرّب هيروين داخل أحشائه

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بمهرب باكستاني الجنسية يدعى -إعتبار خان قل سلاخان- قام بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه تم القبض على “إعتبار” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه

وأشارت إلي أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الإتهام إليه بما نسب إليه

وقالت “بإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً

وأضافت “أيد الحكم من محكمة الإستئناف و من المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً

وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني اليوم في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية”.