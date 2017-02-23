القبض على عصابة تسرق مركبات من الرياض وتنقلها إلى خارجها

شارك عبر واتساب

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على سعوديين تخصصا في سرقة المركبات من مدينة الرياض، ونقلها إلى خارج المنطقة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم سرقة المركبات

فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد بقيام شخصين

(سعوديي الجنسية، في العقد الرابع) بسرقة المركبات من مدينة الرياض، ونقلها إلى خارج المنطقة.

وقال إن القوة عملت على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها، ووضعت الخطة الأمنية المناسبة وزرع المصادر السرية.

وأشار إلي أن الجهود الميدانية عن عن ضبط الشخصين متلبسين في كمين محكم في إحدى محافظات المنطقة

أثناء متابعتهما من قبل الفرق السرية، وهما برفقة (سطحة مستأجرة) تقل مركبة مسروقة

وقال “بسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نُسب إليهما”.

وأضاف “تم توقيف المتهمين بمركز الشرطة المختص؛ للتوسع في التحقيق معهما في القضايا المقيدة ضد مجهول

وتوقيف قائد مركبة النقل؛ لمخالفته نظام النقل وتحريز المضبوطات

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.