ضباء.. القبض على جان مسلح تحصن بمنزله وأطلق النار بشكل عشوائي

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ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على جان مسلح تحصن في منزله أطلق النار بشكل عشوائي

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان بأن شرطة منطقة تبوك ممثلة بشرطة محافظة ضباء

وبمتابعة من مدير شرطة المنطقة اللواء محمد التميمي قد قامت ومن خلال قوة أمنية من السيطرة

والقبض على أحد الجناة داخل منزله بمحافظة ضباء بعد قيامه بالتحصن بالمنزل

وبحوزته أسلحة نارية وقيامه بإطلاق النار بشكل عشوائي وتكسير زجاج إحدى المركبات

ونوه إلي أنه بحالة غير طبيعية وقد جرى محاصرته ومراقبته خلال الساعات الماضية

ومحاولة إقناعه بتسليم نفسه بشتى السبل والوسائل وذلك حرصاً على سلامة الجميع

واستطرد قائلا “إلا أنه رفض كل المحاولات مما استدعى التدخل الأمني ومداهمة المنزل

من خلال خطة أمنية للسيطرة على الموقف نفذتها القوة الأمنية حتى تم إلقاء القبض عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر”.

وأوضح الغبان أنه تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخيرة الحية

إضافة إلى كمية من المخدرات وجدت داخل المنزل

وأبان أنه تم تحريز كامل المضبوطات ومعاينة الموقع وإيقاف الجاني

والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك تمهيداً لإحالته للجهات المختصة.