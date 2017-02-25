الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم (السبت)، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية الرياض، والشرقية، ونجران، والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة

تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها

تسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من (2) كم/ساعة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة

وسماء غائمة إلى غائم جزئي على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.