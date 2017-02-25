إقلاع 675 عن التدخين في حائل
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قالت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين إن نحو 5 67 فرداً في منطقة حائل أقلعوا عن التدخين
وذلك في أعقاب الحملات التوعوية والتثقيفية التي نظمتها (نقاء)
وأوضحت الجمعية أنها قدمت نحو 800 بطاقة علاجية للمستفيدين، منها 2141 استشارة و940 فحصاً للكربون.
وتستهدف «نقاء» شرائح المجتمع كافة لرفع درجة الوعي عن آفة التدخين ومضاره
والحد من انتشاره والوقاية من الأمراض، بمساعدة الراغبين في التخلص من هذه الآفة
وصولاً إلى مجتمع خال من التدخين.
وأوضح مدير الجمعية في حائل فهد الموكا أن «الجمعية تعمل على تحذير المجتمع
من الإغراءات التي يتم عرضها عبر الحملات الدعائية التي يُروج لها من قبل شركات
التبغ عبر قنوات التواصل المختلفة، وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة التدخين
ومنع انتشاره بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية».
التصنيف: محليات
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