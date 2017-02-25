بالصور.. الصقور السعودية يبدأون أول عروضهم في سماء حفر الباطن
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بدأ فريق القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” عصر أمس الجمعة أولى عروضه الجوية التي يقدمها على مدى ثلاثة أيام متتالية بمهرجان الربيع والتراث بمحافظة حفر الباطن.
وقدم الفريق المكون من سبع مقاتلات حربية، بحضور أكثر من 15 ألف زائر، عروضًا جوية
متنوعة ما بين جماعية وثنائية استمرت لمدة نصف ساعة.
وأوضح المشرف على المهرجان مقبل الشليخي؛ أن مشاركة فريق الصقور السعودية
جاء كإحدى الفعاليات الكبيرة ضمن البرنامج العام للمهرجان الذي يستمر لمدة 30 يوما متتالياً
معبرًا عن شكره لهم للمشاركة في المهرجان
مثنيًا على أدائهم المتميز واللوحات الاستعراضية الجميلة التي قدموها في سماء حفر الباطن.
الوسوم:الصقور السعودية
التصنيف: الأولى
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