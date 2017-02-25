مدني الباحة يحذّر من هطول أمطار رعدية على المنطقة
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حذّر مركز القيادة والسيطرة بمدني الباحة من رياح نشطة مصحوبة بأمطار رعدية، اليوم، على منطقة الباحة والمحافظات التابعة.
ودعا الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين
إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول
وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني
على الرابط www.998.gov.sa ،وبوابة التوعية الوقائية
وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
التصنيف: محليات
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