السعودية للكهرباء تحصد جائزة أفضل الأعمال الرئيسية لخدمات المشتركين بدول الخليج

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حصدت الشركة السعودية للكهرباء متمثلة بمكتب خدمات كهرباء القطيف جائزه أفضل الأعمال الرئيسية لخدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تأتي ضمن مسابقة سنوية تتم من خلال مُقَيمِين من ذوي الخبرة بخدمات المشتركين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة المهندس منصور بن عبد الرحمن القحطاني، أن الجائزة سلمت ضمن فعاليات المنتدى الثاني لخدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم في مدينة دبي برعاية دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك نظير نجاح المكتب في تقديم تجربة فريدة ومميزة في خدمة عملائها.

وأشار إلى أن وكيلة وزارة الطاقة بدولة الامارات العربية المتحدة المهندسة فاطمة الشامسي سلمت الشركة درعاً تكريمياً، فيما منح المهندس الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفه مكتب كهرباء القطيف “كأس التفوق الخليجي” لأفضل الأعمال الرئيسية لخدمات المشتركين على مستوى دول المجلس.

ولفت إلى أن الجائزة حلقة من سلسلة جوائز إقليمية ودولية في ظل إنجازات وجهود الشركة ونجاحها في تقديم نموذج فريد في خدمات المشتركين، لا سيما وأنها تمتلك خبرة واسعة في مجال خدمات العملاء، وهو الأمر الذي ساهم في دعم موثوقية المنظومة الكهربائية بالمملكة كونها أكبر شركة مزودة للطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفاد القحطاني بأن الشركة تهدف إلى دعم وتطوير كافة خدماتها وفق أحدث التقنيات العالمية وبما يسهل على المشتركين الحصول على خدماتها، حيث أطلقت مطلع عام 2016م باقة جديدة من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال استحداث وتطوير ودعم كافة قنوات الاتصال الإلكتروني توفيراً للجهد والوقت.

وتشمل الباقة بحسب القحطاني عدداً من الخدمات النوعية للمشتركين في كل من البوابة الإلكترونية للشركة، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى إطلاق حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل خدمة “صديق الكهرباء” على تطبيق واتساب، وحساب “العناية بالمشتركين” على موقع تويتر وتطوير “مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، مؤكداً أن تلك الخدمات حققت نجاحا باهراً في التفاعل السريع والمباشر مع المواطنين والمقيمين بالمملكة وتقديم خدمة كهربائية فريدة للتعامل مع أي ملاحظات تخص الخدمة الكهربائية في كافة مناطق المملكة.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تُوجَت مؤخرا بجائزة المسئولية الاجتماعية الأفضل (Best Social Responsibility Award) في قمة إدارة تجارب خدمات العملاء 2016م في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظير نجاحها في تقديم تجربة فريدة ومميزة لخدمة عملائها ومنظومة الأمن والسلامة الكهربائية في المملكة من خلال تطبيق حساب (صديق الكهرباء Friend ‏ALKAHRABA على وسائل التواصل الاجتماعي.