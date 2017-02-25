ضبط لحوم مجهولة المصدر بمنطقة حائل
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ضبطت أمانة منطقة حائل ملحمة تسوق أنواعاً من اللحوم مجهولة المصدر يديرها عدداً من العمالة الوافدة وتبيع لحوم أبقار مستورده ومبرده على أنها لحوم حاشي وأغنام بلدي طازج ويتم تتبيلها وتجهيزها بأسياخ تستخدم للشواء في الرحلات البرية وذلك خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرقة المسائية لبلدية وسط المدينة .
وأكد المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل أنه تم مصادرة اللحوم المضبوطة
منوها إلي إحالتها إلى إدارة المسالخ لاستكمال إجراءات التحقيق
والكشف عليها لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه
وأوضح أنه تم استبعاد احد العمالة لعدم وجود شهادة صحية
وقطع بأنه سيتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات والمخالفات
وفق لائحة الغرامات والجزاءات المعمول بها.
التصنيف: محليات
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