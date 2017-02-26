إحباط تعديات على أراض حكومية مساحتها 11 ألف م2 بالمدينة المنورة

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أزالت أمانة المدينة المنورة تعديات على أراض حكومية بيضاء بجوار أحد المخططات السكنية في نطاق بلدية البيداء بمجموع كلي جاوز 11 ألف م 2 .

وأفاد رئيس البلدية ماجد القرافي أن عدداً من المجهولين قاموا بالتعدي على الموقع وتقسيمه

منوها إلي أنهم غيروا معالم الأرض بوضع بعض الشبوك والبراميل والبلوك والمرتفعات الترابية

وأكد أنه تم وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدوريات الأمنية وأزيلت جميع التعديات المذكورة

ودعا القرافي المواطنين إلى عدم الشراء من المسوقين للأراضي الوهمية

والإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الحكومية بالاتصال على الرقم الموحد للعمليات (940).