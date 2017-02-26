القبض على عصابة سطو مسلح بالرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عصابة مكونة من أربعة مواطنين، تورطت في سلسلة قضايا سلب أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك بوسط وغرب العاصمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه وردت عدة بلاغات من سائقي مركبات الأجرة

وعابري الطريق عن قيام أربعة جناة باستيقافهم وتهديدهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم

وأشار إلي إدارة التحريات والبحث الجنائي وضعت خطتها لكشف ملابسات تلك الجرائم.

وقال إن التحريات كشفت تورط أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر في الجرائم

حيث تم الإطاحة بهم تباعاً في كمائن محكمة.

وأكد أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بما نُسب إليهم

وتم التحفظ عليهم وإحالتهم لمركز الشرطة المختص، لتوسيع التحقيق في عدد من القضايا المقيدة ضد مجهول

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم.