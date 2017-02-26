التحقيق في تسليم مولودة لأسرة غير أسرتها بالخطأ بتبوك

شارك عبر واتساب

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق حول ملابسات حادثة تسليم مولودة حديثة الولادة لأسرة غير أسرتها بالخطأ

حيث أعربت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة

بمستشفى الملك فهد التخصصي في بيانها عن اعتذارها وأسفها للخطأ الذي وقع

من قبل الممرضات بقسم الولادة في المستشفى بتسليم مولودة بالخطأ إلى أسرة أخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني أنه تم إعادة وتسليم المولودة إلى والدتها

مبيناً أن المولود الآخر الذي يعود إلى الأسرة التي استلمت المولودة بالخطأ مولود ” ذكر ”

مازال في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى

وأضاف أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك قد وجه بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري

حول ملابسات الحادثة وتطبيق الأنظمة والعقوبة بحق المتسبب بذلك وبشكل عاجل.