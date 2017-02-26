القصبي: إطلاق سوق “نمو” سيساعد الشركات الناشئة

شارك عبر واتساب

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن سوق الأسهم الموازي “نمو” سيزيد فرص التمويل ويعزز قدرات الشركات الاقتصادية إضافة إلى استمرارها وزيادة انتشار العلامة التجارية وموثوقيتها.

واعتبر الوزير القصبي في تغريدات كتبها عبر حسابه الشخصي بتويتر اليوم، أن إطلاق

سوق “نمو” أحد خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية 2030

الأمر الذي من شأنه أن يوفر الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة

والمتنوعة للمتعاملين بالسوق المالية وسيرفع من جاذبية القطاع أمام التدفقات الاستثمارية.

وأشار القصبي إلى رفع معدلات الشركات الناشئة باعتبار السوق رافداً تمويليا آخرا

يسهم في رفع مساهمة استثمارات صناديق الرأس المال الجريء

والأسهم الخاصة كما يعزز السوق فرصة الشركات الصغيرة

والمتوسطة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية.