إنقاذ طفل ابتلع “دبوس” بسكاكا

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نجح فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا اليوم الأحد، في إنقاذ طفل ابتلع دبوس طوله 3 سم

حيث إستقر في القصبة الهوائية، وبعد التدخل الجراحي تم خلاله نزع الدبوس دون أي مضاعفات.

وكان طفل 8 سنوات ابتلع عن طريق الخطأ دبوس يستخدم لتثبيت الأوراق طوله 3 سم

أستقر في القصبة الهوائية اليمنى الماضي وتم تحويله من مستشفى طبرجل العام

إلى مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا.

وتم تنويمه بقسم العناية المركزة وحالته مستقرة، بعدها أجرى له فريق طبي من جراحة الأذن

والحنجرة والجراحة الصدرية عملية منظار للقصبة الهوائية

وتم استخراج الدبوس دون وجود أي مضاعفات جراحية، وحالة الطفل الأن مستقرة.