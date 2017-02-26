بالصور.. ضبط 35 باكستانياً في حفل للشواذ بالرياض

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تمكنت شرطة الرياض من ضبط 35 وافداً باكستانياً أقاموا حفلا للشواذ داخل إحدى الاستراحات جنوبي العاصمة .

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان اليوم (الأحد)، أن إدارة الضبط الميداني

رصدت قيام مجموعة وافدين من الجنسية الباكستانية بإقامة حفل للشواذ جنسياً

داخل إحدى الاستراحات جنوبي العاصمة الرياض.

وأشار إلي أن إدارة الضبط الميداني وضعت الموقع تحت المراقبة المستمرة

وتم رصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء

وأكد أن القوة تمكنت من ضبط 35 شخصاً بعد مقاومة محاولين التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلي ذهبية.

وقال الميمان أنه تم التحفظ عليهم جميعاً وتحريز المضبوطات

وجرى إحالتهم لمركز شرطة العزيزية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.