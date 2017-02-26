سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7049.54 نقطة

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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 3.37 نقطة ليقفل عند مستوى 7049.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, والرياض ريت, والأحساء, ودور, وأسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الإعادة السعودية, وصدق, والأهلية, وملاذ للتأمين, ولازوردي

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.79% و 2.45% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والرياض ريت, وأسمنت نجران, والأحساء هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, والرياض ريت, وسابك, أسمنت نجران هي الأكثر نشاطا في القيمة.