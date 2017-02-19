750 طالباً بالقاعدة الجوية يستفيدون من(آمن)

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جدة -إبراهيم المدني

أقيم الحفل الختامي لبرنامج آمن والذي نظمته جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف بالقاعدة الجوية امتد لأسبوعين وبلغ عدد المستفيدين 750 طالبا.

من جهته أوضح مدير جمعية كفى بالطائف الشيخ عبدالله الشهري ان فعاليات برنامج (آمن) بالقاعدة الجوية شهد ندوات توعوية ومعرض توعوي ثابت وعيادة متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة للكشف عن السموم يشرف عليها عدد من الاطباء المتخصصين في علاج الادمان، مقدما شكره لقيادة ومنسوبي القاعدة الجوية بالطائف على تعاونهم ودعمهم لبرامج الجمعية.

وأكد الشهري أن مثل هذه البرامج تحصد سنوياً آلاف المتعافين من الادمان ، مشيراً الى أن جمعية كفى احتفلت قبل أيام بمرور 12 عاماً على تأسيسها واستفاد من برامجها 8 مليون شخص من كلا الجنسين من أهالي وزوار منطقة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن برنامج آمن هو برنامج تثقيفي وقائي يعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية.