الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف

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استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة في حين يترقب المستثمرون وضوحا أكبر بشأن السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية

واستقر عند 1256.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01ر07 بتوقيت جرينتش.

كما استقر الذهب أيضا في العقود الأمريكية الآجلة عند 1258 دولارا.

وصعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 18.36 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى

في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة عند 18.41 دولار.