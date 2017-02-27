“إتمام” يقدم خدماته لملاك الأراضي بمساحات تتجاوز 65 مليون متر مربع

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كشف مركز خدمات المطورين (إتمام) في وزارة الإسكان عن تقديم خدماته لتطوير مشاريع عقارية بمسطحات بناء تزيد على مليونين ومائتي ألف متر مربع خلال الأشهر الثلاثة الماضية

وتنوعت الخدمات المقدمة بين اعتماد مخططات الأراضي

ورخص البناء وإصدار شهادات إتمام البناء وتسجيل رسوم الأراضي البيضاء

ورخص البيع على الخارطة إضافة إلى تسجيل اتحاد الملاك وغيرها من الخدمات التي يقدمها المركز.

وأوضح المشرف العام على مركز خدمات المطورين (إتمام) محمد بن سعود الغزواني أن مساحات الأراضي

التي قدمت للمركز تزيد على 65 مليون متر مربع تمثل خدمات تسجيل الأراضي البيضاء منها نحو 52 مليون متر مربع

مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل (إتمام) بلغ 15 مشروعا

شملت طلبات الشراكات والاستثناءات والاعتمادات الابتدائية لمخططات تقسيمات الأراضي

وكذلك تراخيص مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة، فيما لا يزال العمل جاريا على ثلاثة عشر مشروعا آخر.

وشدّد الغزواني على ضرورة استيفاء جميع الشروط اللازمة لتقديم الخدمات للمطورين

ليتسنى للمركز تقديم جميع خدماته في الوقت المحدد لكل خدمة

سواء كانت خدمات شهادات التسجيل في اتحاد الملاك أو اعتماد شبكات البنية التحتية

أو خدمات التجزئة والفرز للأراضي أو غيرها من الخدمات

لافتا إلى أن موقع (إتمام) الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي توفر المعلومات

والاشتراطات المطلوبة للحصول على خدمات المركز.

وكانت فروع مركز (إتمام) قد تلقت 137 طلبا لمشاريع في مختلف مدن المملكة

كما عقدت فرق العمل في إتمام 46 ورشة عمل مع شركات تطوير عقاري محلية وخارجية.