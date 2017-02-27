رئيس الوزراء الماليزي يحتفل بصورة “سيلفي” مع خادم الحرمين

شارك عبر واتساب

نشر رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة سيلفي التقطها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في المركبة اثناء الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى ماليزيا.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين قد عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم

جلسة مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا استعراضا خلالها العلاقات الثنائية

وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين

كما تم توقيع أربع مذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا.

وكان خادم الحرمين – حفظه الله – قد عبر خلال جلسة المباحثات التي عقدها

مع رئيس وزراء ماليزيا عن “اعتزازه بما حققته ماليزيا من تقدم ورقي

وما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تطور في جميع المجالات

حيث تطلع أن تسفر زيارته لماليزيا عن نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين”.