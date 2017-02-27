سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6969.30 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 80.24 نقطة ليقفل عند مستوى 6969.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 266 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 6 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدافكو, وجاكو, والزامل للصناعة, والمستشفى السعودي الألماني, وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الرياض ريت, والجزيرة ريت, وتكافل الراجحي, والمتحدة للتأمين, وساب للتكافل

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.36% و 9.90% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والرياض ريت, والإنماء, والجزيرة ريت, وسيسكو هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات الرياض ريت, والإنماء, والجزيرة ريت, وسابك, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 96.99 نقطة ليقفل عند مستوى 5902.82 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 216 مليون ريال

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 4 آلاف صفقة.

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية, وبحر العرب, والصمعاني, وأبو معطي, والعمران الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات باعظيم, وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات ريدان, وأبو معطي, وباعظيم, والعمران, والتطويرية الغذائية هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات ريدان, وباعظيم, وأبو معطي, والعمران, والتطويرية الغذائية هي الأكثر نشاطا في القيمة.