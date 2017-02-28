ضبط ومصادرة أدوية جنسية وأعشاب فاسدة بمكة المكرمة

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داهمت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، أمس، سوق حوش بكر الشعبي الواقع بشارع منصور بمكة المكرمة، وذلك بعد ظهور عدد من المخالفات الصحية في السوق والعديد من المخالفين الذين يمارسون بيع المواد الغذائية والأعشاب بشكل عشوائي،حيث ضبطت كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والمخاليط الفاسدة.

أكد مدير عام صحة البيئة الأستاذ منصور بن سعيد بالبيد ، أن الأمانة حريصة على متابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية

التي يكثر فيها تواجد الجاليات المختلفة، التي تمارس البيع العشوائي

ونوه إلى أن الإدارة العامة لصحة البيئة لديها العديد من اللجان الميدانية التي تقوم بمراقبة هذه الأسواق العشوائية

بهدف القضاء على مثل هذه المخالفات وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار بالبيد إلى أن لجنة مكافحة ظاهرة بيع الأعشاب قامت أمس بمداهمة سوق حوش بكر العشوائي بشارع المنصور

والذي يكثر فيه الباعة الأفارقة المخالفون، خاصة من النساء اللاتي اشتهرن ببيع الأدوية الجنسية

والعلاجية المهربة وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة أو معتمدة من قبل هيئة الغذاء.

من جانبه، قال رئيس لجنة مكافحة ظاهرة بيع الأعشاب الأستاذ فهد عسيري: إن المداهمة تمت بعد مراقبة الموقع

لفترة من الزمن، والتأكد من وجود المخالفات.

وأوضح أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المختلفة، تقدر بحوالي (11.5000)

من الكبسولات العلاجية مثل المضادات الحيوية وكبسولات وأقراص لآلام الروماتيزم ونزلات البرد والمسكنات

منوها إلي أن جميعها منتهية الصلاحية، وأضاف أنه تم ضبط كريمات علاجية مثل الدرموفت والفوسادين

والموف منتهية الصلاحية والتي بلغت كميتها (3.600) عبوة.

فضلاً عن ضبط أقراص جنسية مقلدة ومهربة وغير معتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء مثل الفياجرا

والسنافي والسيالس والليفيترا وشداد القوة للرجال

وحذر من أن استخدام مثل هذه الأدوية المقلدة والمصنعة في مصانع عشوائية تشكل خطرًا حقيقيًا

على صحة مستخدميها للإصابة بالجلطات القلبية وجلطات المخ.

وأفاد بأن مركباتها غير مقننة وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم بطريقة مفاجئة الأمر الذي يتسبب في حدوث الجلطات

وأكد أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وإتلافها بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وقال: إن معظم البائعين لاذوا بالفرار بمجرد مشاهدتهم دخول سيارات اللجنة تاركين مباسطهم وبضائعهم

وشدد على أن اللجنة ستواصل متابعة هذه المواقع بتكرار الحملات

محذرًا من شراء أي نوع من الأدوية الطبية من هؤلاء الباعة المفترشين