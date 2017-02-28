ضبط 2.4 مليون جهاز غير مطابق للمواصفات في المملكة

شارك عبر واتساب

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ومنهجية العمل عن ضبطه ما يقارب 2.4 مليون جهاز ومنتج غير مطابق للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، من الأسواق والمصانع المحلية، كما تم منع دخول 1.1 مليون جهاز عبر المنافذ الحدودية.

وأشار البرنامج إلى إغلاق 53 مصنعا منها 46 مصنعا متخصصاً في العزل الحراري

و 6 في الأجهزة المنزلية، و مصنع إنارة واحد، كما تم إصدار نحو 2526 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود .

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية بإشراف “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة”

الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة

ورفع كفاءة استهلاكها عبر عدد من المبادرات والبرامج المصممة حسب إمكانات وواقع السوق المحلية

ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة

التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة الكهربائية

وكذلك مواصفات العزل الحراري والإطارات والسيارات

ووضع معايير لكفاءة استهلاك الطاقة لأكثر الصناعات استهلاكا للطاقة.