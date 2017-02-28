شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة السيارات من المعارض

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أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ 5 وافدين امتهنوا سرقة السيارات من معارض السيارات بالعاصمة ونقلها بعد ذلك لمحافظة حفر الباطن وبيعها هناك بعد التعديل في أرقام هياكلها.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في ضوء

الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في ارتكاب قضايا سرقة السيارات .

فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية

أكدت تورط خمسة أشخاص بالوقوف خلف عدد من حوادث سرقة سيارات

من معارض السيارات بالعاصمة الرياض، تمثل أسلوبهم الإجرامي بالتحايل على العاملين

في المعرض واستبدال المفاتيح الأصلية بأخرى مزيفة والحضور في وقت لاحق لسرقتها

ونقلها بعد ذلك لمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية

والعمل على تحريف أرقام هياكلها وبيعها، وأكد أن الجهود الميدانية

أسفرت عن ضبطهم (ثلاثة نازحون ومصري وسوداني تتراوح أعمارهم مابين العقدين الثالث والرابع).

وأشار إلى أنه وبسماع أقوالهم المبدئية، أقروا بارتكاب عدد من الحوادث تطابقت

مع ما هو مقيد في سجل البلاغات موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم

وبلغت قيمة المسروقات قرابة المليون ريال .

وقال إنه جرى إيقافهم جميعاً بمركز الشرطة المختص رهن التوسع بالتحقيق معهم

في البلاغات المشابهة و المقيدة ضد مجهول

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.