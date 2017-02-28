إحباط تهريب 3400 ذخيرة حية بالدرب

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ضبطت دوريات المجاهدين بالدرب كميات كبيرة من الذخيرة الحية قادمة من الريث باتجاه مركز الفطيحة.

وأفاد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد بن قزيز، أن دوريات قطاع المجاهدين الشمالي بالدرب

اشتبهت في مركبة من نوع هايلوكس غمارة 2016 قادمة من الريث باتجاه مركز الفطيحة

منوها إلي أنه جرى متابعتها وتوجيه النداء لقائدها بالتوقف إلا أنه لم يمتثل للأمر

وتم إطلاق طلقات تحذيرية وواصل سيره، موضحا أن الدورية قامت بإعطاب أحد إطارات المركبة وإجباره على الوقوف.

وأكد أن الدورية ضبطت المركبة بعد فرار قائدها ولَم يعثر عليه

وقال إنه عند تفتيش المركبة عثر بداخلها على 3400 طلقة حية لسلاح رشاش

مشيرا إلى أنه جرت إحالة المضبوطات لجهة الاختصاص.