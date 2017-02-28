3.7 مليون مسافر بمطار أبها خلال العام الماضي 2016

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أعلن مطار أبها الإقليمي تجاوز أعداد المسافرين خلال العام الماضي 2016 م 3.7 مليون مسافر، متوقعًا أن يشهد العام الجاري 2017 م ارتفاع الأعداد، في ظل احتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية خلاله.

وقال مدير العلاقات العامة بالمطارات الجنوبية سالم الأسمري”إن عدد المسافرين خلال العام الميلادي الماضي

بلغ 3.725.713 مسافرا بزيادة أكبر عن الأعوام السابقة

حيث بلغت الزيادة في عدد الرحلات 32.794 رحلة دولية وداخلية، عن طريق 8 خطوط طيران محلية وأجنبية”.

وأشار الأسمري إلى أن مطار أبها جند كافة طاقاته المادية والبشرية للمشاركة الفاعلة

في إنجاح مناسبة أبها عاصمة للسياحة العربية

حيث تم إنشاء صالة مغادرة دولية تضمو (360 مقعدًا)، وإضافة 300 مقعد لصالة المغادرة الداخلية

كذلك توسعة صالة إنهاء إجراءات السفر من خلال دعمها بـ (20 مساحةً إضافيةً) وسير عفش إضافي في صالة القدوم الداخلي

مبينا أنه تم كذلك إنشاء مبنىً خارجي لمبيعات التذاكر ومكاتب إيجار السيارات

وتوسعة صالة القدوم الداخلية بنسبة (100 ٪ مع إنشاء صالة قدوم دولية جديدة تتسع لـ (360 مسافرًا)”.

وأضاف الأسمري “سيتم تحديث أنظمة التكييف بالصالات ونظام السنترل المركزي

وتركيب لوحات إرشادية مضاءة، إضافة إلى تطوير أنظمة إنذار الحريق ، وتطوير إضاءة الصالات إلى LED”.

وأشار الأسمري إلي أن مشروع تطوير مطار أبها ينقسم إلى 3 مراحل تنتهي المرحلة الأولى

منها العام المقبل 2018م بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين مسافر وعلى جسور تصل بين الصالات

والطائرات بعدد 11 جسرًا لركاب ومواقف سيارات بسعة 3000 سيارة

وأكد أن السعة الاستيعابية للمطار ستزيد في مرحلته الثانية لتصل إلى 9 ملايين مسافر

وعلى جسور تصل بين الصالات والطائرات بعدد 24 جسرًا لركاب ومواقف سيارات بسعة 6000 سيارة

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمطار بشكله النهائي ستصل مع المرحلة الثالثة إلى 13 مليون مسافر سنويًا .