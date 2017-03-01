خادم الحرمين يبدأ زيارة رسمية إلى إندونيسيا

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – مطار حليم الدولي في جاكرتا

فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا.

كما كان في استقبال الملك المفدى معالي وزيرة الخارجية ريتنو مار سودي

ومعالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين، وسفير إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل

وحاكم جاكرتا باسوكي تجاهجا، وعدد من كبار المسؤولين في إندونيسيا

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، وأعضاء السفارة السعودية بجاكرتا.

إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في موكب رسمي إلى قصر إستانه الرئاسي.