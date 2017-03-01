الطقس.. أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية تسبق برياح جنوبية نشطة السرعة تصل إلى 50 كم/ساعة

مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 2كم على مناطق الحدود الشمالية

والجوف، والقصيم، وحائل، (تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية), ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة والرياض.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية

بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط

وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي

وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.