الرياض.. ضبط لصوص سرقوا سيارة بداخلها امرأة

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ضبطت شرطة منطقة الرياض، 3 سعوديين تورطوا في سرقة سيارة في وضع التشغيل بالرياض، وكانت بداخلها زوجة مالكها، قبل أن تتمكن من الفرار أثناء عملية السرقة.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة

رصدت بلاغ أحد المواطنين عن تعرض مركبته للسرقة أثناء وقوفها في وضعية التشغيل

أمام أحد المحال التجارية، وبداخلها زوجته التي تمكنت من مغادرتها أثناء مباشرة الجناة للسرقة، ولم تصب بأي أذى.

وأشار الي أن الجناة جميعهم في العقد الثاني من العمر وتم القبض عليهم تباعاً من خلال كمائن محكمة

وقال إنه بسماع أقوالهم مبدئياً، أقروا بما نسب إليهم، وقاموا بالدلالة على مكان إخفاء المركبة

حيث عثر عليها متوقفة بالقرب من إسكان طريق الخرج.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المتهمين، وإحالتهم لمركز الشرطة المختص

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.