جراحة صدرية نادرة تنهي معاناة شابة عشرينية بجازان
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نجح فريق طبي بقيادة الدكتور خالد احمد البحيري رئيس قسم جراحة الصدر بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في إنهاء معاناة شابة سعودية في العقد الثاني من العمر من فرط التعرق (hyperhidrosis)
في منطقة الإبطين واليدين الأمر الذي تسبب لها بمشاكل عديدة .
وتم إجراء عملية جراحية صدرية وهي الأولى من نوعها بالمستشفى
وجرى خلال العملية إستئصال سلسلة العقد العصبية الودية اليمنى 2-3-4
بواسطة الجراحة التنظيرية الصدرية وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح الأمر الذي أدى إلى إختفاء التعرق .
الوسوم:جراحة
التصنيف: محليات
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