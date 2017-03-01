القبض على منتحلي صفة رجال أمن بجازان

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ألقت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة وادي جازان القبض على ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة من نوع صني وينتحلون صفة رجال أمن وقاموا باستيقاف وافد وسلبه .

وتعود التفاصيل لورود بلاغ لمركز شرطة وادي جازان من قبل وافد مفاده قيام ثلاثة أشخاص

باستيقافه زاعمين بأنهم رجال أمن وقاموا بالاستيلاء على محفظته وأخذ ما بها من نقود والفرار من الموقع.

وفور تلقي البلاغ قام رجال اﻷمن بالانتشار السريع بالميدان والبحث عن المركبة

التي استخدمها الجناة في تنفيذ جريمتهم وفق الأوصاف التي أدلى بها الوافد

مما أسفر عن ضبطها في وقت قياسي بالريان وبعرض الأشخاص الذين يستقلونها على الوافد تعرف عليهم.

وجرى إيداعهم التوقيف وإحالتهم لجهة الاختصاص.