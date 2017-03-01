خادم الحرمين يعقد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس إندونيسيا

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر إستانة الرئاسي في العاصمة جاكرتا اليوم، اجتماعاً ثنائيا مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

وأوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية.

حضر الاجتماع، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب الإندونيسي، معالي وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي، ومعالي وزير الدولة براتكنو.