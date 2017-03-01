إحباط تهريب 50 بلاطة من الحشيش بجازان

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تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان، من إحباط تهريب كميات من الحشيش، وذلك بعد محاولة هروب قام بها المهرب ومقاومته لرجال المجاهدين أثناء عملية القبض عليه، وعلى شخص آخر كان مرافقاً معه.

وأفاد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد قزيز، أن إحدى دوريات قطاع

المجاهدين الجبلي ممثلة في الفرقة الثانية بالداير، رصدت مركبة من نوع شاص موديل ٢٠١٣

قادمة من مخله، مبيناً أنه عند الاشتباه بها تم الإشارة لقائدها بالتوقف للتأكد من وضعها الأمني

إلا أنه لم يمتثل وتمت مطاردته باتجاه الداير وقام بصدم مركبة الدورية

موضحاً أنه عند اصطدامه بالدورية أطلقت طلقات تحذيرية لغرض إجباره على الوقوف

إلا أن قائدها زاد من سرعته، لتقوم الدورية بإطلاق عدة أعيرة نارية على إطار المركبة

مما أدى الى إعطاب أحدها، وإيقافها جبرياً، والقبض على قائد المركبة ومرافقه.

وأضاف؛ بأن فرق المجاهدين نجحت في التصدي لهذه العملية بعد المطاردة والمقاومة

وبتفتيش المركبة عثر على كمية من الحشيش تم التوجه بها لمقر الفرقة

وبحصرها اتضح أن عددها الإجمالي ٥٠ بلاطة حشيش.