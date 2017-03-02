​القتل تعزيراً لمروج مخدرات بعسير

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نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بمواطن سعودي يعمل على ترويج المخدرات بمنطقة عسير

وأصدرت الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ الحكم أفادت فيه بأنه تم القبض على المدعو / ساري بن صالح بن هباش القحطاني –

سعودي الجنسية -، عند قيامه بتلقي كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة .

وأشارت الداخلية إلي أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له

وقالت “وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه

والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه “.

وأكدت أنه تم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الخميس 3 /6 / 1438هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها

لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم

وحذرت في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.