جدة.. ضبط عمالة وافدة خالفت قرار توطين الاتصالات
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ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة جدة، اليوم الخميس، مجموعة من العمالة الوافدة خالفت القرار القاضي بتوطين قطاع الاتصالات حيث امتهنت صيانة أجهزة الهواتف في عدد من المحال التجارية بالمحافظة.
وباشرت وزارة العمل في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بلاغاً مقدم من أحد المواطنين
يفيد من خلاله بوجود عمالة أجنبية تمارس صيانة وبيع أجهزة الهواتف بجدة
حيث تم ضبطها واحالتها الي جهة الاختصاص .
الوسوم:توطين الاتصالات, جدة
التصنيف: محليات
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