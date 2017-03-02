شرطة الرياض تطيح بـ”6″ جناة تورطوا في جرائم سلب ونهب

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تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة الرياض من القبض على 6 جناة (5 سعوديين وفلسطيني) تورطوا في جريمتين منفصلتين تتعلق بالسلب والنهب.

وأشارت الإدارة إلي أن الجناة تورطوا في ارتكاب جرائم اعتداء على عابري الطريق وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة، وجرائم سلب لوافدين يعملون في محلات تجارية تحت تهديد السلاح.

وأفادت أنها قامت بتشكيل فريق بحث وتحري لرصد البلاغات وتحليلها ودراسة الأسلوب الإجرامي واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية بناء على ما تم رصده من معلومات.

وأوضحت الادارة أنه تم ضبط 3 متهمين سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر بعد توفر أدلة تشير إلى تورطهم في ارتكاب جرائم الدخول على العاملين في المحلات التجارية وسلبهم واستيقاف المارة من الوافدين وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة مستخدمين في ذلك سيارة نوع جيب أبيض اللون شرق العاصمة الرياض.

وقالت أنه بعد ضبطهم أقروا مجتمعين بالتورط في ارتكاب 11 جريمة دخول على العاملين بالمحلات التجارية واستيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم.

وأشارت ادارة التحريات والبحث الجنائي إلي أنها تمكنت أيضا من ضبط 3 متهمين “سعوديين وفلسطيني الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر” تورطوا في ارتكاب جرائم استيقاف المارة من العمالة الوافدة والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال وهواتف محمولة وجرائم سرقة السيارات أثناء توقفها والسرقة منها بعد تكسير زجاجها والاستيلاء على ما بداخلها وسط العاصمة الرياض.