إنقاذ عائلة علقت بشاطئ حي الحمراء بالجبيل

شارك عبر واتساب

تمكنت دوريات حرس الحدود بقطاع الجبيل من إنقاذ عائلة علقت سيارتهم بمنطقة طينية بشاطئ حي الحمراء بالجبيل إثر تأثر الموقع بحركة المد والجزر البحري.

وأفاد الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب البحري عمر الأكلبي أنه ورد بلاغ

على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤ ) مفاده وجود سيارة عالقة بمنطقة طينية بالقرب من شاطئ حي الحمراء بالجبيل

وعلى الفور تم تكليف الدوريات الساحلية وفرقة البحث والإنقاذ لموقع الحدث

حيث قام حرس الحدود بمساعدة المواطن وعائلته ونقلهم إلى منطقة آمنة وإخراج السياره بمشاركة أحد المواطنين.

ودعا عمر الأكلبي مرتادي الشواطئ بضرورة التقيد بالتعليمات المدونه على اللوحات الإرشادية

الموجودة على سواحل المنطقة والإبتعاد عن المناطق التي يحضر الإقتراب منها حرصا على سلامتهم وسلامة ذويهم.