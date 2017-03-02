إحباط تهريب أكثر من 50 كيلوجراماً من ثمار القورو المحظورة و120 زجاجة من الخمور

شارك عبر واتساب

أحبط جمرك جسر الملك فهد, تهريب 52,5 كيلوجرام من نبات القورو المحظور, عُثر عليها مع ثلاث فتيات قدِمن إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام الجمرك المكلّف ضيف الله العتيبي, أنه قدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي

يستقلها شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية وبرفقته عائلته المكونة من ثلاث فتيات تبيّن فيما بعد أنهن أخوات .

وأفاد أنه عند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة بقسم التفتيش النسوي

عثرت المراقبة الجمركية على 17.5 كيلو من ثمار القورو المحظورة مُخبأة في جاكيت كل فتاة

كانت ترتديه حيث تم إحداث مخابئ سرية في كل جاكيت

ومن ثم حياكة المخابئ بقصد التمويه, مبيناً أنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك.

في السياق، نجح جمرك جسر الملك فهد, في إحباط كمية من الخمور بلغت 120 زجاجة

وذلك بعد أن تم محاولة تهريبها في عمليتين منفصلتين, حيث تم إخفائها داخل تجاويف الديكور الداخلي والخارجي للمركبتين.

وأبان العتيبي, أنه في المحاولة الأولى وعند قدوم إحدى المركبات

وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 60 زجاجة

مخبأة داخل تجاويف الديكور الداخلي للمركبة، وفي المحاولة الثانية

وعند قدوم المركبة وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور

بلغ عددها 60 زجاجة مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى خزان الوقود .

وأكد الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها

منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتميزة التي تحققها المنافذ الجمركية (البرية, الجوية, البحرية)

وذلك في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.