شرطة الرياض تلقي القبض على سارق “الأغنام”

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ألقت شرطة الرياض القبض على شاب سعودي في العقد الثاني من العمر قام بسرقة 16 رأس من الأغنام من استراحة شرق العاصمة.

وأفاد الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه بناء على البلاغ

المقدم من قبل أحد الوافدين لمركز شرطة المنار بتاريخ 1-6-1438 عن دخول أحد الأشخاص اليه

في مقر عمله “استراحة شرق العاصمة” وتهديده بسلاح أبيض

وسرقة 16 رأس من الأغنام وفراره لجهة غير معلومة.

وأشار الميمان، إلي أن قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقه عملت على تحليل المعلومات المتاحة

وتتبعها وقامت بجملة من الاجراءات البحثية اسفرت عن ضبط شاب سعودي في العقد الثاني من العمر

في كمين محكم وأقر بما نٌسب إليه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص رهن التحقق

من صلته بالبلاغات المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام

بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.