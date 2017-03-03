أمير الرياض يزور الدوادمي ويدشن مشروعات بأكثر من ملياري ريال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال زيارته تفقدية أمس لمحافظة الدوادمي مشروعات بقيمة 2 مليار و650 مليون ريال، فيما تفقد مشروعات جاري تنفيذها بلغت أكثر من مليار و 735 مليون ريال .

وتنوعت المشروعات التي دشنها وجاري العمل عليها بين الصحية والبلدية والتعليمية والأسكان ومشروعات اجتماعية وكهرباء ومياه وطرق إلى جانب مشروعات الخيرية والتدريبية والمهنية . والتقى سموه في مبنى كل محافظة برؤساء المحاكم والقضاة والمشائخ ورؤساء المراكز وأهالي كل محافظة واستمع منهم إلى طلباتهم واحتياجاتهم .

واجتمع سموه مع المجلسين المحلي والبلدي، وناقش معهما جدول الأعمال المعد مسبقاً الذي يتضمن احتياجات المحافظات بأولوية ، وأكثر العوائق التي تواجه كل محافظة ، واستمع من أعضاء وعضوات المجالس المرئيات والحلول ، وتطلعاتهم عن المحافظة ، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة . وشارك في الاجتماع مديرو العموم على مستوى منطقة الرياض لجهات حكومية كالجامعات والبلديات والتعليم والصحة والأسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والأسكان والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية بحضور وكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

ووصف سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي ، الدوادمي بالمحافظة المتكاملة كونها مركزا استراتيجيا للمخطط الإقليمي, مشيرا إلى بحثه احتياجاتها مع المجلسين البلدي والمحلي، حسب الأولوية. وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى أن هناك مشروعات يجري تنفيذها بقيمة مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليوناً, إضافة إلى مليارين وستمائة وخمسين مليون ريال وهي بمثابة حصيلة جيدة للمشروعات بينما تبلغ قيمة المشروعات المتعثرة 245 مليون ريال، مؤكدا أن زيارته تهدف إلى الوقوف على هذه المشروعات.

وقال سمو أمير منطقة الرياض :” إن الاجتماع بحث العديد من المواضيع المتعلقة بشؤون أهالي المحافظة, ومن أهمها الخدمات الأساسية للمواطن، وأبلغت الزملاء في المجلسين المحلي والبلدي عن توجيه واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بهذه المحافظة وأبنائها كجزء من الوطن ، وكذلك نقلت لهم تحيات سمو ولي العهد وسمو ولي وولي العهد –حفظهما الله- “.

وبين سموه، أنه تم بحث الأمور المتعلقة بمجالات، الصحة، الإسكان، التعليم، الصناعة، الزراعة والمياه ، مشيراً إلى أن المواضيع التي بحثت وغطيت كانت مركزة، وجدول أعمال الاجتماع أعد بشكل جيد، مؤكداً أن الدور الذي يقوم به المحافظ مهم جداً مع زملائه في المحافظة، وأشكرهم على هذا الدور، والتناسق مع مجلس المنطقة وتقديم التقراير .

وعن تسيير المزيد من الرحلات الداخلية لمطار الدوادمي، قال سموه :” إن تطوير مطار الدوادمي محل بحث ونقاش، بل أن من شأن إضافة رحلات دولية تخفيف الضغط على المطارات الأخرى المجاورة للمحافظة ويريح المواطن والمقيم في الدوادمي من عناء التنقل وهذا أمر لا بد منه للتوافق مع احتياجات المنطقة “.

كما شرف الأمير فيصل بن بندر حفل أهالي الدوادمي ووجه لهم الكلمة التالية :” سعيد بلقائكم اليوم في هذه المحافظة وزيارتي هذا اليوم إلى المحافظة من أهم الزيارات وأهم المواقع حيث أنها تعتبر ركيزة لمسيرة التوحيد والبناء لها رجال عملوا بصدق واخلاص مع المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي أدى دوراً في خدمة دينه ووطنه وأبنائه ، نفخر في هذا الوطن بقيادة الراشدة التي تعمل على التوجيه السليم في كل أمر من أمورنا ويلزمنا أن نحذو حذوهم ونسير وفق لخططهم وتوجيهاتهم رفعة للوطن وسلامة أبنائه إن ماشاهدته اليوم في هذه المحافظة ينم عن إنجاز يشار إليه بالبنان “.

وأضاف ” إننا أيها الأخوة نعيش في وطن الخير ونتطلع دائماً إلى عمل الخير، فبلادنا لها -ولله الحمد-، دور كبير في هذه المجالات المتعددة ، وأنا إذ أنقل لكم في هذا اليوم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، الذين يرجون لكم دوام التوفيق والسلامة والازدهار”. وتلقى سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من محافظ وأهالي الدوادمي ، كما تلقى سموه نسخة من كتاب “الدوادمي” ثم توجه سموه إلى قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالدوادمي .