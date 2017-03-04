السلطات الليبية تنقذ 115 مهاجراً غير شرعي

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أعلنت السلطات الليبية المختصة اليوم، أنها أنقذت 115 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق زورقهم المطاطي المكتظ قبالة السواحل الليبية، وأن 25 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية في طرابلس أيوب قاسم في تصريحات صحفية، إن القارب غرق في على بعد خمسة كيلومترات قبالة تاجوراء إلى الشرق من طرابلس مباشرة لأنه كان يحمل أكثر من طاقته الاستيعابية، وأضاف أنهم ينتمون إلى بلدان مختلفة من منطقة جنوب الصحراء الكبرى وبينهم واحد من بنجلادش وست نساء.

وفي الشهر الماضي تم العثور على 74 جثة لمهاجرين جرفتهم المياه على شاطئ في غرب ليبيا بعد سرقة محرك قاربهم.

وتعد ليبيا هي النقطة الرئيسية لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط . ويحاولون العبور في قوارب مطاطية متهالكة مزودة بكميات محدودة من الوقود تكفي فقط لإيصالهم إلى مواقع سفن الإنقاذ الأوروبية في المياه الدولية.