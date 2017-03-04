نزوح 30 ألف مدني بسبب غارات النظام شرقي حلب

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نزوح أكثر من 30 ألف مدني خلال الأسبوع الماضي من ريف حلب الشرقي هرباً من كثافة القصف المدفعي وغارات النظام وحليفه الروسي في ظل المعارك الدائرة بين قوات النظام التي تتقدم على حساب تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات صحفية اليوم السبت ، “نزوح أكثر من 30 ألف مدني

وأشار إلي أن معظمهم من النساء والأطفال، من ريف حلب الشرقي – منذ السبت الماضي –

مع سيطرة قوات النظام على قرى بأيدي الإرهابيين، جراء القصف المدفعي وغارات النظام وروسيا الكثيفة المواكبة للهجوم”.

وأضاف المرصد أنه توجه معظم النازحين إلى مناطق بمدينة منبج وريفها الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية.

يذكر أن قوات النظام بدعم روسي تشن – منذ منتصف يناير الماضي – هجوماً في ريف حلب الشرقي

وتمكنت من السيطرة على أكثر من 90 قرية وبلدة كانت تحت سيطرة “داعش الإرهابي”.