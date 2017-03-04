وفاة طفل غرقاً في خزان مياه بالمدينة

شارك عبر واتساب

توفي طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات، غرقاً داخل خزان المياه الأرضي لعمارتهم السكنية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا بالحادثة

وهرعت الفرق إلى الموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث غرق طفل – مواطن- داخل خزان مياه بعمارة سكنية مكونة من طابقين.

وأشار “الجهني” إلى أنه تم انتشال الطفل عن طريق فرق الدفاع ، وسلم الحادث إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.