العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وفاة طفل غرقاً في خزان مياه بالمدينة

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وفاة طفل غرقاً في خزان مياه بالمدينة
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توفي طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات، غرقاً داخل خزان المياه الأرضي لعمارتهم السكنية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا بالحادثة

وهرعت الفرق إلى الموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث غرق طفل – مواطن- داخل خزان مياه بعمارة سكنية مكونة من طابقين.

وأشار “الجهني” إلى أنه تم انتشال الطفل عن طريق فرق الدفاع ، وسلم الحادث إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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التصنيف: محليات

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