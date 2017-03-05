إحباط بيع مخطط عشوائي شرق جدة

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أحبطت بلدية بريمان الفرعية عملية بيع مخطط عشوائي شرق محافظة جدة تقدر مساحته بـنحو 450,000 متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية فيصل المالكي أن البلدية قامت بإحباط بيع مخطط عشوائي

يقع شرق مخطط الحمدانية، تقدر مساحته بـنحو 450,000 متر مربع.

وأكد أنه تمت إزالة جميع البتر المستحدثة وإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المخطط العشوائي.

وقدمت أمانة محافظة جدة الشكر لسكان المحافظة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الأراضى الحكومية

ونشأة العشوائيات، من خلال الالتزام بعدم الشراء في الأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية حفظا لحقوقهم

وبالتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940،

والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.