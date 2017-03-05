السعودية للكهرباء تدشن أول مبنى صديق للبيئة

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دشنت الشركة السعودية للكهرباء أول مبنى صديق للبيئة يتم تغذيته بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية في مدينة الدمام وذلك ضمن خطواتها لدعم سياسات استخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية ومعايير برامج مكافحة تلوث البيئة.

وأوضح نائب رئيس أول للخدمات العامة المهندس عايش الشمري ، أن التجربة تُعد الأولى من نوعها بأحد مباني الشركة

مشيرا إلي أنها تهدف الى التوسع في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيق معايير الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية،

وقال إن الخطوة سوف تتبعها خطوات أخرى في مرافق عديدة

وأضاف “سيتم تدشين المبنى الثاني بنفس المجمع في الربع الثالث من عام 2017م الجاري”.

وأردف “المبنى يعمل في الوقت الحالي بالكامل بالطاقة النظيفة، دون أي تغذية من الشبكة

وذلك من خلال تصميم نظام شمسي عبارة عن عدد 12 شريحة ضوئية (Photovoltaic)

بطاقة إجمالية قدرها 3000 وات، بالإضافة إلى دعمها بطاريات تخزين”.

ونوه الشمري أن المشروع الذي تم تنفيذه يُغذي مبنى يعمل بطاقة يومية قدرها 57 كيلو وات

وهو ما يؤدي إلى توفير طاقة كهربائية تصل إلى 1500 كيلو وات/ساعة شهرياً.